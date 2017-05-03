В Белогорске из огня спасли кроликов

В Белогорске 9 мая произошел пожар на частном подворье, там горела хозпостройка. О возгорании пожарным сообщили соседи, сообщение поступило в 16:29. Через шесть минут огнеборцы пожарно-спасательной части № 4 города в составе восьми человек и двух единиц техники прибыли на место. Постройка к этому времени горела открытым пламенем.

При проведениии разведки пожарные обнаружили в строении 10 кроликов, всех животных удалось спасти. В течение 12 минут было ликвидировано открытое горение. В результате постройка повреждена изнутри по всей площади. Рядом стоящий жилой дом от распространения огня удалось спасти.

Еще один пожар случился в Свободном – горел забор на частном подворье по переулку Ореховому. Сообщение о пожаре поступило в 17:00. Через девять минут огнеборцы пожарно-спасательной части № 5 в составе трех человек и одной единицы техники приступили к тушению. Около 10 минут ушло на полную ликвидацию пожара. Забор оказался поврежден на площади 10 квадратных метров. Рядом стоящий жилой дом от распространения огня отстояли.

Пожар пришлось тушить и в селе Ивановка. На частном подворье горела хозпостройка. Сообщение пожарным поступило в 18:05. Через три минуты огнеборцы пожарно-спасательной части № 31 села в составе шести человек и двух единиц техники прибыли на место. В течение шести минут пожарные ликвидировали открытое горение. Постройка повреждена огнем по всей площади. Жилой дом и другие надворные постройки удалось спасти. Во всех трех случаях специалисты устанавливают причины и виновников пожаров, сообщает амурское управление МЧС.

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Екатерина PL