Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: Ольга Смирнова и Евгений Песоцкий

В среду, 10 мая, в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят о «Литературных средах» и летних каникулах. Гость студии – директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова. Ведущие утреннего эфира: Татьяна Удалова и Олег Никитин.

Днем на «Эхе» побывает генеральный директор АО «Мост» Евгений Песоцкий. Тема беседы: строительство международного моста через Амур. Ведущие дневного эфира: Михаил Митрофанов и Олег Никитин.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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Екатерина PL