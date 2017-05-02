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9мая
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сегодня, 18:59 0

С января по апрель товарооборот между Россией и Китаем вырос на 26 процентов

В январе-апреле 2017 года объем китайско-российской торговли составил почти 25 миллиардов долларов. Это на 26 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит главное таможенное управление КНР, пишет «Синьхуа».

За этот отрезок времени экспорт из Китая в Россию вырос на 22 процента до 11,65 миллиарда долларов, а импорт российских товаров в Китай достиг чуть больше 13 миллиардов долларов с приростом на 30 процентов.

За весь прошлый год объем китайско-российской торговли вырос на 2,2 процента по сравнению с предыдущим годом и достиг 69,5 миллиарда долларов. Среди первых десяти крупнейших торговых партнеров Китая Россия первой добилась положительного роста торгового оборота с КНР. Китай продолжает сохранять статус крупнейшего торгового партнера России.

По мнению китайских экспертов, в 2017 году можно рассчитывать на то, что китайско-российская торговля сохранит тенденцию роста, а сам прирост увеличится.

Научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук Китая Ли Цзяньминь недавно отметила, что восстановление роста товарооборота между Китаем и Россией обусловлено главным образом улучшением экономической ситуации в России, ростом мировых цен на сырьевые товары и достижением Россией позитивных результатов в осуществлении политики импортозамещения.

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#Китай #торговля

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