Полевая кухня, отбор на военную службу, «Зарница»: в горпарке Белогорска отпраздновали День Победы

В Белогорске в День Победы организовали различные мероприятия в горпарке. Так, белогорцев и гостей города после парада по традиции угостили солдатской кашей. Помимо городского парка, где были развернуты две точки, полевые кухни расположились еще в нескольких местах – три у площади Победы, одна для ветеранов в сквере за кинотеатром «Россия».

В целом потребовалось около 1,5 часов, чтобы раздать пять тысяч порций каши и горячего чая. Для приготовления каши потребовалось 665 банок тушенки, 225 килограммов гречки, 36 килограммов масла, 5 килограммов соли, а также по 15 килограммов моркови и лука. К традиционному угощению желающим предложили и горячий чай. Для его приготовления закупили 50 килограммов сахара и 5 килограммов чая. Приобретено 300 буханок хлеба.

Кроме того, в горпарке развернули мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Акция «Служба по контракту – твой выбор!» стартовала в 10 часов утра. За первые несколько часов ее участниками стали более 100 человек.

«Цель акции – популяризация службы в армии, – пояснил начальник пункта отбора капитан Алексей Голобоких. – Все желающие смогли пройти предварительное собеседование, пообщаться с кадровиками 35-й Армии. Все обратившиеся получили всю информацию, необходимую для поступления на военную службу по контракту».

Также посетители парка смогли ознакомиться с военной формой, примерить ее и сделать фото на память. Организаторы продемонстрировали и современное вооружение.

Стадион городского парка культуры и отдыха стал полигоном для проведения «Зарницы» «Вперед к Победе». Ее участниками стали 4 команды школьников: «Спортивная дружина» из школы № 11, «Виктория», «Дорожный дозор» и «Тачанка» из школы № 5. В каждой команде по три девочки и три мальчика. Команды по очереди преодолели пять пунктов назначения согласно путевому листу, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск #праздники

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Екатерина PL