ДТП на аэропортовской трассе: один человек погиб

В Благовещенске 9 мая произошло ДТП, в котором один человек погиб, еще двое получили травмы. Авария случилась на аэропортовской трассе. По предварительной информации, автомобиль Nissan Murano обгонял двигавшуюся перед ним машину Toyota Vitz и не справился с управлением. В результате «ниссан» слетел с проезжей части и врезался в дерево.

По информации ИА «Сканер», оба автомобиля двигались в сторону аэропорта. Toyota Vitz повреждений не получил, а вот у Nissan Murano оказалась разбита вся передняя часть.

Два человека из «ниссана» – мужчина-водитель и женщина-пассажир – получили травмы, их увезли в областную больницу с ушибами, переломами и сотрясением мозга. Еще один человек погиб – женщина-пассажир, сидевшая на переднем сиденье.

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Екатерина PL