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9мая
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сегодня, 18:13 5

ДТП на аэропортовской трассе: один человек погиб

ДТП на аэропортовской трассе: один человек погиб

В Благовещенске 9 мая произошло ДТП, в котором один человек погиб, еще двое получили травмы. Авария случилась на аэропортовской трассе. По предварительной информации, автомобиль Nissan Murano обгонял двигавшуюся перед ним машину Toyota Vitz и не справился с управлением. В результате «ниссан» слетел с проезжей части и врезался в дерево.

По информации ИА «Сканер», оба автомобиля двигались в сторону аэропорта. Toyota Vitz повреждений не получил, а вот у Nissan Murano оказалась разбита вся передняя часть.

Два человека из «ниссана» – мужчина-водитель и женщина-пассажир – получили травмы, их увезли в областную больницу с ушибами, переломами и сотрясением мозга. Еще один человек погиб – женщина-пассажир, сидевшая на переднем сиденье.

Просмотров всего: 1181

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Fокина

    Fокина
    30 минут назад

    Да уж....вот тебе и день Победы...

  • ev

    ev
    21 минута назад

    дообгонялся...

  • olga_28rus

    olga_28rus
    18 минут назад

    А всему виной "понты". На крутой машине обогнать маленький витц....

  • olga_28rus

    olga_28rus
    18 минут назад

    А всему виной "понты". На крутой машине обогнать маленький витц....

  • olga_28rus

    olga_28rus
    18 минут назад

    А всему виной "понты". На крутой машине обогнать маленький витц....

Показать все (5) Обсудить на форуме
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