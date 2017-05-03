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В Белогорске в День Победы впервые показали дефиле военного оркестра

В Белогорске в День Победы впервые показали дефиле военного оркестра

Сводный военный оркестр Белогорского гарнизона под управлением военных дирижёров показал на площади имени 30-летия Победы в Белогорске дефиле. Ранее дефиле военного оркестра в Белогорске не проводили. Его участниками стали и гражданские лица. 20 барабанщиц школ Белогорска дополнили композицию военных музыкантов.

Руководил подготовкой оркестра к военному параду заслуженный работник культуры Российской Федерации подполковник запаса Виктор Липчук.

«Коллектив военного оркестра – постоянный участник и неоднократный лауреат и победитель конкурсов военно-патриотической песни, многих других региональных конкурсов и фестивалей. Творчество оркестра знают и любят жители всей Амурской области, – рассказал работник культуры Российской Федерации, подполковник запаса Виктор Липчук. – Военная музыка – это мощное психологическое оружие. Со времен Петра Великого военные оркестры вдохновляют на защиту Отечества, выполняют строевые, церемониальные задачи. Военно-оркестровая музыка звучала на перронах и вокзалах, провожая воинов на фронты Великой Отечественной войны, и встречала их с Победой в мае 1945 года. И сегодня, как и прежде, военные музыканты своим творчеством поднимают боевой дух войск. Сегодня после парада мы показали дефиле военного оркестра. Белогорцы и гости города тепло его восприняли. Это порадовало».

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#Белогорск #военные #праздники

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