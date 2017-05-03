В белогорском военном параде впервые участвовали женщины-военнослужащие и юнармейцы

В Белогорске прошел парад, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участниками события на главной площади города стали более 10 тысяч белогорцев и гостей города. Среди них – участники Великой Отечественной войны, военнослужащие частей и соединений 35-й Краснознаменной Армии, органы местного самоуправления.

Начался военный парад с выноса на площадь имени 30-летия Победы Государственного флага РФ и Знамени Победы. В знаменной группе были лучшие военнослужащие 165 артиллерийской бригады.

Военный парад соединений и воинских частей Белогорского гарнизона принял командующий 35-й Краснознамённой общевойсковой армией генерал-майор Сергей Чеботарёв. Он совершил объезд парадных расчетов для приветствия военнослужащих и поздравления их с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. С главной трибуны командующий поздравил всех участников парада с Днем Победы.

Военный парад войск Белогорского гарнизона по традиции открыла рота барабанщиков. Они задали ритм движения всех участников парада. Более 1,2 тысяч военнослужащих прошли в парадных расчетах по улице Кирова и площади. Впервые участие в параде принял парадный расчет военнослужащих-женщин Белогорского гарнизона, рота военнослужащих в экипировке миротворцев России, а также парадный расчет всероссийского военно-патриотического общественного движения Юнармия, сводные роты кадетских классов Белогорска.

«Под гул мощных двигателей грозных боевых машин на площадь входит колонна боевой техники, состоящей на вооружении соединений и воинских частей 35-й Краснознамённой общевойсковой армии, – сообщил диктор парада Александр Шишов. – Первым в колонне идёт современный многоцелевой бронеавтомобиль «Тигр». Он развивает скорость до 140 километров в час и предназначен для доставки в экстремальных труднопроходимых условиях личного состава в пункт дислокации».

В механизированной колонне прошли 25 единиц техники: бронетранспортёры, бронеавтомобили «Водник», боевые машины пехоты, танки Т–72. А также артиллерийские установки «Акация», самоходные артиллерийские установки «Гиацинт», современные наследники легендарной «Катюши» – реактивные системы залпового огня «ГРАД», реактивные системы залпового огня «Ураган», противотанковые ракетные комплексы «Конкурс», самоходные противотанковые комплексы «Штурм-С», зенитно-ракетные комплексы «Оса».

Также белогорцы присоединились к акции «Бессмертный полк», в ней приняли участие около полутора тысяч человек. Формирование колонн началось задолго до начала шествия по улице Кирова. Раздача ранее изготовленных штендеров с фотографиями участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, партизан, узников фашистских лагерей, блокадников, бойцов сопротивления проходила по улице Скорикова.

Волонтеры сформировали первые три коробки «Бессмертного полка» в первые полчаса. Каждому участнику вручался памятный символ – брошь в виде Красной звезды с белым журавлём на Георгиевской ленте изготовили школы города.

В шествии «Бессмертного полка» принял участие и глава Белогорска Станислав Мелюков. Вместе с сыном он нес портрет своего родного дяди, младшего лейтенанта Григория Асриянц, погибшего в 1942 году в возрасте 18 лет подо Ржевом.

Участники «Бессмертного полк»а преодолели по главной улице города около километра. На площади имени 30-летия Победы полк встретили барабанщицы и колонна кадетов. Строевым шагом они провели участников полка к трибунам. Зрители встречали «Бессмертный полк» стоя, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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Екатерина PL