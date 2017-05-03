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Горпарк Благовещенска 9 мая традиционно превратился в парк Победы

Горпарк Благовещенска 9 мая традиционно превратился в парк Победы

9 мая в Городском парке культуры и отдыха традиционно провели акцию «Парк Победы». Для посетителей с 12:00 до 17:00 работали различные тематические площадки – всего их было 23. Помимо этого, Благовещенский гарнизон на территории парка провел традиционную акцию «Твой выбор» по набору на военную службу по контракту.

Для гостей парка, которых сегодня было немало, подготовили несколько реконструкций – военный штаб, военный госпиталь, полевую почту и другое. Самой популярной, как и каждый год, оказалась полевая кухня. Желающие отведать солдатскую кашу с чаем выстроились в длинную очередь.

Новинкой этого года стала площадка ДОСААФ, на которой представили экспонаты технического творчества: авиамодельные, мотоциклетные, парашютные и другие.

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#праздники

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