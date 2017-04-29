Водителя, сбившего двух пешеходов возле ОКЦ, взяли под стражу

Во вторник, 9 мая, водителю, сбившему двух пешеходов возле ОКЦ, избрали меру пресечения. Мужчину поместили под стражу сроком на два месяца. Об этом сообщили в Благовещенском городском суде.

Как сообщало Амур.инфо, 6 мая в районе перекрестка Ленина – Трудовая автомобиль на большой скорости сбил двух студентов АГМА. Пострадавших, находившихся в тяжелом состоянии, увезли в областную больницу. Водитель с места аварии скрылся.

На следующий день, 7 мая, полиция официально сообщила о задержании нарушителя. Им оказался житель Благовещенска 1985 года рождения. В отношении него завели уголовное дело. До 7 июля мужчина будет находиться под стражей.

Как рассказала корреспонденту Амур.инфо главный врач областной больницы Ольга Сапегина, пострадавшую девушку перевели из реанимации в травматологическое отделение, парень все еще находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

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#происшествия #транспорт

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Екатерина PL