Зея присоединилась к акции «Бессмертный полк»

Патриотическая акция «Бессмертный полк» прошла и в городе Зее. В ней приняли участие три тысячи человек. Собираться на построение колонны горожане начали в девять часов. К площади автовокзала, откуда стартовало шествие, шли целыми семьями.

Кто-то держал сразу по два портрета в руках, кто-то написал на штендерах имена всех родных, участвовавших в войне. Люди смотрели фотографии и рассказывали друг другу о своих родных, участвовавших в войне.

Ровно в 9:45 колонна начала движение. На всех перекрестках на пути следования колонну встречали жители города. Свернув на площадь Коммунаров, «Бессмертный полк» прошел через живой коридор участников митинга.

На площади для всех горожан состоялся праздничный концерт, главными зрителями которого были ветераны. Со сцены звучали поздравления, стихи, песни о войне и Победе. Ветеранов и присутствующих на площади граждан с Днем Победы поздравил глава города Сергей Матвеев.

После минуты молчания в честь погибших в небо над Зеей были выпущены белые воздушные шары. Над площадью Коммунаров пролетел самолет, сделав троекратный круг почета.

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#Зея #память #праздники

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Екатерина PL