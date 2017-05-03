В Благовещенске появилось новое водное развлечение

Благовещенцам предлагают новое развлечение – сапсерфинг. Это разновидность сёрфинга, в котором сёрфер, стоя на доске, перемещается по воде, гребя веслом. Это не новое направление водного спорта, но в Приамурье оно пока не распространено.

Доски для сапсёрфинга похожи на обычные доски для сёрфинга, однако превышают их по длине и ширине, благодаря чему держать равновесие становится легче. В отличие от сёрфинга, здесь не нужны попутный ветер и волна, наоборот, поверхность воды должна быть гладкой. При этом спортсмен не погружается в воду, поэтому кататься можно и в прохладную погоду.

Первый тестовый заплыв организаторы развлечения в Благовещенске провели на реке Зее. В скором времени в местах отдыха горожан появится прокат бордов для сапсёрфинга. Конкретной локации у проекта нет. Места, где планируется запускать прокат, будут объявлены в соцсетях.

Просмотров всего: 58

#отдых #спорт

распечатать

Екатерина PL