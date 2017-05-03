«Бессмертный полк» в Благовещенске собрал 13 тысяч человек

В 11:30 в Благовещенске стартовала масштабная акция «Бессмертный полк». В этом году в ней приняли участие 13 тысяч человек. Изначально предполагалось, что будет на четыре тысячи меньше. Но многие горожане не стали заказывать штендеры у организаторов мероприятия, а изготовили транспаранты с фотографиями самостоятельно и присоединились с ними к «полку».

Среди участников шествия были как взрослые, так и дети. Вместе со всеми в «Бессмертном полку» прошел и губернатор Приамурья Александр Козлов. Он нес фотографию своего прадеда.

«Это отец моего дедушки по папиной линии Маским Константинович, он участвовал в белорусском фронте, был награжден медалью "За отвагу". Призывался в Шимановском военкомате, сам уроженец Амурской области. С войны он не вернулся, но мы рады, что у нас в роду есть такие герои, потому что медаль "За отвагу" – это настоящая солдатская награда, которую многие генералы мечтают получить», – поделился Александр Козлов.

Многие участники шествия делились историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Были среди них и истории любви. «У меня на фотографии мой дядька и его жена. Они познакомились на фронте – он был ранен, а она медсестра. Влюбились, дошли вместе до Берлина и потом поженились. Нарожали детей», – рассказала одна из участниц акции «Бессмертный полк».

Также были приезжие участники. Так, Светлана Пикулина приехала специально ради «Бессмертного полка» из Москвы. Когда-то женщина жила в областном центре Приамурья. В родном городе она не была семь лет.

«Я привезла портрет своей мамы. Мама была известный человек, фронтовик, участник боевых действий за границей, имеет много наград. Она тоже жила раньше здесь, всегда помогала амурским ветеранам. Потом я увезла ее в Москву, и там всегда ее чествовали. К сожалению, мамы уже нет, но я ей обещала, что возьму этот портрет и привезу в город Благовещенск, чтобы пройти с ним в "Бессмертном полку"», – рассказала Светлана Пикулина.

От ОКЦ по улице Ленина «Бессмертный полк» дошел до площади Победы, где состоялась церемония возложения цветов.

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Екатерина PL