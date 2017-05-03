До 26 градусов тепла: прогноз погоды в Амурской области на 10 мая

В Амурской области 10 мая установится переменная облачность. Местами выпадут слабые осадки в виде дождя, в отдельных районах ожидаются умеренные осадки. Ветер будет северо-восточным с переходом на юго-восточный. Он разгонится до 2-7 метров в секунду, по северу местами его порывы достигнут 11-16 метров в секунду. Термометры покажут 21…26 градусов тепла, местами – плюс 11…16 градусов.

В Благовещенске 10 мая ожидается переменная облачность, днем синоптики прогнозируют слабый дождь. Северо-восточный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, ускоряясь местами до 13 метров в секунду. Столбики термометров остановятся на отметках 22…24 градуса выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL