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сегодня, 12:24 0

В Благовещенске эвакуировали жителей многоквартирного дома из-за пожара

В Благовещенске эвакуировали жителей многоквартирного дома из-за пожара
Фото: амурское управление МЧС

Утром 9 мая в Благовещенске произошел пожар в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома по улице Нагорной. Сообщение о возгорании поступило пожарным в 09:07. Через пять минут огнеборцы Благовещенского гарнизона в составе 11 человек и четырех единиц техники приступили к тушению.

К моменту прибытия пожарных из квартиры шел густой дым. В квартире горели вещи. Около 20 минут ушло на ликвидацию пожара. Из подъезда было эвакуировано 14 человек, из них трое детей.

На месте работают специалисты надзорной деятельности. Причины и виновник пожара устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС.

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#МЧС #пожары #происшествия

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