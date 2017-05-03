В Благовещенске эвакуировали жителей многоквартирного дома из-за пожара
Утром 9 мая в Благовещенске произошел пожар в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома по улице Нагорной. Сообщение о возгорании поступило пожарным в 09:07. Через пять минут огнеборцы Благовещенского гарнизона в составе 11 человек и четырех единиц техники приступили к тушению.
К моменту прибытия пожарных из квартиры шел густой дым. В квартире горели вещи. Около 20 минут ушло на ликвидацию пожара. Из подъезда было эвакуировано 14 человек, из них трое детей.
На месте работают специалисты надзорной деятельности. Причины и виновник пожара устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС.
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