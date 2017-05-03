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сегодня, 12:06 3

В военном параде в Благовещенске приняли участие две тысячи человек

В военном параде в Благовещенске приняли участие две тысячи человек

9 мая в 10 часов утра на площади Ленина в Благовещенске начался военный парад. Посмотреть на него пришли тысячи горожан и гостей Благовещенска. Почетные места заняли ветераны, вдовы и дети войны. Всего торжественным маршем прошли две тысячи человек. Общее же число горожан, собравшихся на площади – и зрителей, и участников парада – семь тысяч человек.

За прохождением парада наблюдал губернатор Амурской области Александр Козлов. Также на трибуну поднялись мэр города Валентина Калита, члены областного правительства, руководители федеральных структур, сообщает областное правительство.

На главной площади Приамурья выстроилось 45 парадных расчетов. Начался парад с вынесения Государственного флага России и копии Знамени Победы. В знаменную группу вошли курсанты ДВОКУ имени Рокоссовского – им была предоставлена честь открыть торжественное прохождение войск. Принимал парад начальник ДВОКУ, генерал-майор Владимир Грызлов.

Торжественным маршем прошло более двух тысяч человек. В парадных расчётах были военнослужащие, курсанты, кадеты, сотрудники силовых и правоохранительных структур. Также принимали участие казачий расчёт и ветераны боевых действий.

Благовещенский гарнизон и ДВОКУ организовали показ современной военной и специальной техники. С 8 мая на центральной площади города выставлено 20 единиц техники.

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#праздники

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Комментарии
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  • Lassie

    Lassie
    33 минуты назад

    Такое разочарование в этом году. Куча людей вышли к 10 на улицу Ленина на парад, а там облом. Устроили междусобойчик на площади. Сколько людей посмотрели этот ваш парад? А остальные развернулись и по домам поехали.

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    18 минут назад

    Кому демонстрируем силушку-то? Германия в прошлом столетии проиграла две мировые войны, а живут лучше нас, и является моровой европейской державой, с которой все считаются. А мы - Победители, живем плохо, с нами никто не считается, только опасаются ядерный потенциал, как бешенную собаку...Зато - победители...(

  • МУДРЫЙ

    МУДРЫЙ
    2 минуты назад

    Как было обидно. Мы ветераны боевых действий которые не понаслышке знаем что такое война и гибель друзей, а Грызлов даже не по приветствовал нас и это так четвёртый год так. а мы ведь старались и прошли отлично даже проходили последними. за что нам такое не уважение. Позор.

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