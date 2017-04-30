В Амурской области за минувшие сутки зарегистрировано семь палов

За минувшие сутки на территории Амурской области зарегистрировано семь палов сухой растительности в Благовещенском, Серышевском, Ивановском, Магдагачинском, Мазановском районах и в городе Зее. В тушении были задействованы 19 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений области, пожарные-добровольцы, семь единиц техники.

Также за прошедшие сутки на территории области зарегистрировано четыре термических аномалии в Белогорском, Благовещенском и Шимановском районах. Для наземной проверки термоточек было привлечено 56 человек, 16 единиц техники.

На сегодняшний день на территории Приамурья первый класс пожарной опасности установлен в Михайловском, Тамбовском, Архаринском, Бурейском, Завитинском, Белогорском, Ромненском, Зейском, Октябрьском и Тындинском районах. Второй класс – в Благовещенском, Ивановском, Константиновском, Магдагачинском, Мазановском, Серышевском, Свободненском, Сковородинском, Шимановском и Селемджинском районах.

8 мая органами надзорной деятельности составлено 36 протоколов об административных правонарушениях на граждан о нарушении мер пожарной безопасности, проведено 113 профилактических рейдов, сообщает амурское управление МЧС.

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Екатерина PL