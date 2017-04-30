Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9мая
Предыдущая новость
сегодня, 10:34 0

В Амурской области за минувшие сутки зарегистрировано семь палов

За минувшие сутки на территории Амурской области зарегистрировано семь палов сухой растительности в Благовещенском, Серышевском, Ивановском, Магдагачинском, Мазановском районах и в городе Зее. В тушении были задействованы 19 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений области, пожарные-добровольцы, семь единиц техники.

Также за прошедшие сутки на территории области зарегистрировано четыре термических аномалии в Белогорском, Благовещенском и Шимановском районах. Для наземной проверки термоточек было привлечено 56 человек, 16 единиц техники.

На сегодняшний день на территории Приамурья первый класс пожарной опасности установлен в Михайловском, Тамбовском, Архаринском, Бурейском, Завитинском, Белогорском, Ромненском, Зейском, Октябрьском и Тындинском районах. Второй класс – в Благовещенском, Ивановском, Константиновском, Магдагачинском, Мазановском, Серышевском, Свободненском, Сковородинском, Шимановском и Селемджинском районах.

8 мая органами надзорной деятельности составлено 36 протоколов об административных правонарушениях на граждан о нарушении мер пожарной безопасности, проведено 113 профилактических рейдов, сообщает амурское управление МЧС.

Просмотров всего: 19

#МЧС #пожары #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Благовещенка не смогла снять кольцо с пальца без помощи спасателей

сегодня, 10:19
Происшествия 38

Многодетная мать в Магдагачи довела детей до дистрофии
Происшествия 26

Очевидцы: на ферме в Чигирях палками забивают свиней
Происшествия 9

Двум амурчанам грозит срок за кражу грабель и лопат