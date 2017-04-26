Благовещенка не смогла снять кольцо с пальца без помощи спасателей

8 мая на центральный пункт пожарной связи Благовещенска позвонил мужчина с просьбой помочь его жене снять золотое кольцо с пальца. Прибывшие в район улицы Чайковского спасатели дежурной смены поисково-спасательного отряда Амурского центра ГЗ и ПБ специнструментом раскусили и сняли золотое украшение.

Как выяснилось, девушка уже два дня не могла снять кольцо. Палец, по ее словам отек, и украшение стало давить.

Всего за минувшие сутки спасатели Приамурья для оказания помощи населению выезжали шесть раз, сообщает пресс-служба амурского управление МЧС.

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Екатерина PL