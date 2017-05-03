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Амурчанка, пережившая блокаду Ленинграда, 9 Мая празднует день рождения

Амурчанка, пережившая блокаду Ленинграда, 9 Мая празднует день рождения
Фото: правительство Амурской области

В День Победы, 9 Мая, исполнилось 86 лет амурчанке Лидии Петровне Левичевой – ветерану труда, пережившей блокаду Ленинграда. В этот день свидетельницу трагичных лет Отечественной истории с днем рождения и 72-й годовщиной со Дня Победы поздравил губернатор области Александр Козлов.

«День Победы – великий праздник. Победа советского народа в этой кровопролитной войне в очередной раз говорит о непобедимости нашего народа. Взрослые и дети, отцы и матери, которые приложили все силы, а многие и отдавшие свою жизнь за нашу спокойную жизнь – совершили поистине героический подвиг. Главное – не забывать о тех, кто принес нам победу!» – сказал Александр Козлов.

Лидия Левичева родилась в 1931 году в Ленинграде, где жила до 1942 года, потом была эвакуирована в Ханты-Мансийский округ, после переехала в Иркутскую область. В 1960 году Лидия Петровна приехала в Благовещенск, где вышла замуж и устроилась на работу инженером в Благовещенское управление лесного хозяйства.

«Пусть память о героях Победы остается всегда! Надо помнить тех, кто ушел навсегда и живет сейчас; всех тех, кто принес эту победу. Как бы другие страны ни приписывали себе эту победу, все-таки советский народ одержал великую победу. Я помню, какой был голод, холод и темнота, как умирали близкие. Мне все это пришлось пережить в детские годы. Сейчас остаются в живых по большей части те, кто был очень молод в те годы. Помню, как разрывались снаряды и взрывались бомбы, было страшно. Но победила страна! Давайте жить дружно, и пусть всегда будет ясное небо над головой, как сегодня. Весна! Весной победа еще радостнее», – сказала именинница.

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#областная власть #память #праздники

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