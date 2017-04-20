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9мая
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сегодня, 10:04 0

За минувшую неделю в Приамурье специалисты выявили пять зараженных клещей

В Амурской области за прошедшую неделю зарегистрировано 167 случаев укусов клещей, из них 52 случая среди детей. Охват экстренной серопрофилактикой составил 80,7 %. За неделю специалисты исследовали 57 клещей, доставленных от пострадавших. В итоге выявлено 4 клеща, зараженных боррелиями, 1 клещ оказался заражен вирусом энцефалита.

На сегодня проведены акарицидные обработки 3,8 гектара территорий летних оздоровительных учреждений, детских дошкольных учреждений, зон отдыха, кладбищ и других объектов.

Специалисты напоминают юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям о необходимости проведения профилактических мероприятий, включающих противоклещевые обработки подведомственных территорий, а жителей области призывают строго соблюдать меры профилактики клещевых инфекций.

Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями по итогам недели не превышает среднемноголетний. В пунктах пропуска через госграницу РФ в Амурской области при санитарно-карантинном контроле туристы с признаками инфекционных заболеваний не выявлены, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

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#здоровье #природа

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