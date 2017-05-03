Амур.инфо напоминает о праздничных мероприятиях, которые пройдут 9 Мая в Благовещенске

Фото: KUDAMOSCOW

В Благовещенске мероприятия, посвященные празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, начнутся в 10:00. В это время состоится прохождение войск по площади Ленина. Торжественным маршем по улице Ленина пройдут организованные колонны ветеранов ДВОКУ, БВТКУ и 12-го укрепрайона. За ними традиционно проследует «Бессмертный полк».

«Бессмертный полк» уходит в 11:30 от ОКЦ и следует до площади Победы, где состоится торжественное возложение цветов.

В горпарке с 12:00 до 17:00 пройдет акция «Парк Победы», где будут работать различные тематические площадки. Там же организуют акцию «Твой выбор» по набору на военную службу по контракту в ВС РФ.

В 13:00 на площади Ленина стартует легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Амурская правда».

В центре эстетического воспитания детей имени Белоглазова в 14:00 начнется праздничный концерт хореографического ансамбля «Ровесники».

С 9:00 до 21:00 на площади Победы пройдет акция «Вахта памяти» – дежурство почетного караула у памятника воинам-амурцам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

На набережной Амура с 12:30 до 21:00 пройдут различные мероприятия в рамках проекта «Культурный город на набережной». В том числе у Триумфальной арки проведут концерт «России сердце не забудет», он будет длиться с 12:30 до 15:30.

В течение дня на площади Ленина с 08:00 до 23:00 будет работать выставка военной техники.

Вечером на площади Ленина можно будет посмотреть праздничный концерт с участием творческих коллективов города и области. Он начнется в 18:00 и продлится до 21:50. После в небо запустят фейерверк.

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#праздники

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Екатерина PL