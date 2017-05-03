Благовещенцам помогут узнать информацию об их родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне

9 мая благовещенцам предлагают узнать информацию о родственниках – участниках Великой Отечественной войны. В городе проведут сразу две акции. Так, на набережной Амура, слева от входа в городской парк, организуют акцию «Мой герой–2017». С 12:00 до 15:00 там будет обустроят специальное место, где будут установлены несколько компьютеров с доступом к архивным сайтам. Через них можно будет получить информацию о ветеранах самостоятельно или с помощью волонтеров.

Также там установят фотозону, где можно самостоятельно или при поддержке предоставленного оператора записать видеорассказ о своем герое. Это видео сразу можно выложить на официальный аккаунт акции в «Инстаграм» @moigeroi2017, сообщает пресс-служба мэрии города.

А на площади Победы с 11 до 14 часов будет работать точка «Судьба солдата». Любой желающий может обратиться за помощью в розыске, установлении информации о человеке, поиске места захоронения защитника Отечества. Необходимо лишь заполнить бланк со всей информацией, которая имеется о разыскиваемом, оставить контакты, можно фото. В дальнейшем с людьми будут работать специалисты.

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#память #праздники

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Екатерина PL