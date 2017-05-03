В Амурской области 9 мая усилится ветер

Фото: novosti.az

В Приамурье 9 мая местами ожидается усиление ночью юго-западного, днем северо-западного ветра. В отдаленных районах севера его скорость составит 13-18, в южных и центральных районах – до 15-20 метров в секунду. В Благовещенске ветер юго-западный с переходом на северо-западный, его порывы составят 13-18 метров в секунду.

Мэрия Благовещенска напоминает, что при усилении ветра нельзя парковать транспорт возле зданий, строений, насаждений; необходимо особое внимание уделить детям. Руководителям предприятий, использующих в работе подъёмно-транспортное оборудование, нужно обеспечить его надёжное крепление.

Находясь на улице, следует избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витрин. При возникновении несчастных случаев необходимо обратиться в единую службу спасения по телефону 112. Номер старшего оперативного дежурного ЕДДС управления по делам ГО и ЧС Благовещенска: 518-112.

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Екатерина PL