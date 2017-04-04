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Зоозащитникам нужна помощь в обустройстве скважины вблизи приюта

Зоозащитникам нужна помощь в обустройстве скважины вблизи приюта
Фото: ok.ru

Фонд помощи животным «Горячие сердца» просит помочь пробурить скважину вблизи приюта для бездомных животных в Верхнеблаговещенском. С наступлением тепла единственный в округе ручей пересыхает. Воду волонтерам приходится возить в канистрах из города.

«Ручей пересыхает, и хрупким молодым девочкам приходится дважды ездить за водой и таскать канистры. Срыв спины, и вот ты уже не только не можешь дежурить, ты не можешь ни в клинику съездить, ни на кураторство кого-либо взять», – объясняет руководитель фонда Алла Великжанина.

Волонтеры в вольерах в районе Верхнеблаговещенского дежурят посменно. Питомцам они готовят еду и поддерживают чистоту в вольерах. Но с наступлением тепла воды требуется больше.

«Обращаемся к тем, кто имеет возможность помочь в бурении скважины. Мы не можем платить огромную сумму за работу, таких средств просто нет. Возможно, кто-то откликнется на призыв о помощи. Вода летом жизненно необходима. Собакам нужно приготовить еду, напоить их, помыть и животных, и вольеры», ­– обращается к благовещенцам руководитель фонда «Горячие сердца».

Связаться с зоозащитниками можно по номеру 8-924-841-13-99.

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#животные #жизнь

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