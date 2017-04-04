Зоозащитникам нужна помощь в обустройстве скважины вблизи приюта

Фото: ok.ru

Фонд помощи животным «Горячие сердца» просит помочь пробурить скважину вблизи приюта для бездомных животных в Верхнеблаговещенском. С наступлением тепла единственный в округе ручей пересыхает. Воду волонтерам приходится возить в канистрах из города.

«Ручей пересыхает, и хрупким молодым девочкам приходится дважды ездить за водой и таскать канистры. Срыв спины, и вот ты уже не только не можешь дежурить, ты не можешь ни в клинику съездить, ни на кураторство кого-либо взять», – объясняет руководитель фонда Алла Великжанина.

Волонтеры в вольерах в районе Верхнеблаговещенского дежурят посменно. Питомцам они готовят еду и поддерживают чистоту в вольерах. Но с наступлением тепла воды требуется больше.

«Обращаемся к тем, кто имеет возможность помочь в бурении скважины. Мы не можем платить огромную сумму за работу, таких средств просто нет. Возможно, кто-то откликнется на призыв о помощи. Вода летом жизненно необходима. Собакам нужно приготовить еду, напоить их, помыть и животных, и вольеры», ­– обращается к благовещенцам руководитель фонда «Горячие сердца».

Связаться с зоозащитниками можно по номеру 8-924-841-13-99.

Просмотров всего: 119

#животные #жизнь

распечатать

Нино Кохреидзе