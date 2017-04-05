Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 07:01 0

9 мая в Благовещенске по улице Ленина ограничат движение транспорта

9 мая в Благовещенске по улице Ленина ограничат движение транспорта
Фото: gazetairkutsk.ru

Из-за празднования Дня Победы в Благовещенске разные участки улицы Ленина закроют для движения транспорта. Праздничные мероприятия в центре областной столицы будут проходить в течение всего дня.

С 08:00 будет перекрыта для движения транспортных средств улица Ленина на участке от Артиллерийской до Театральной.

С 11:00 для автомобилистов откроют движение на участке улицы Ленина от Артиллерийской до Комсомольской. Ограничение сохранится на участке от Комсомольской до Театральной до 15:00.

И с 15:00 до 22:30 ограничение движения для автомобилей сохранится на улице Ленина только на участке от Пионерской до Шимановского.

Просмотров всего: 70

#праздники #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

После праздничного фейерверка 9 мая благовещенцев развезут автобусы
Общество

Рекордное число офицеров и курсантов ДВОКУ поучаствуют в Параде Победы
Общество

Благовещенцы присоединились к всероссийскому флешмобу и спели «День Победы»
Общество

Благовещенцы закружились в «Вальсе Победы» (фото)