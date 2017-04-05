9 мая в Благовещенске по улице Ленина ограничат движение транспорта

Фото: gazetairkutsk.ru

Из-за празднования Дня Победы в Благовещенске разные участки улицы Ленина закроют для движения транспорта. Праздничные мероприятия в центре областной столицы будут проходить в течение всего дня.

С 08:00 будет перекрыта для движения транспортных средств улица Ленина на участке от Артиллерийской до Театральной.

С 11:00 для автомобилистов откроют движение на участке улицы Ленина от Артиллерийской до Комсомольской. Ограничение сохранится на участке от Комсомольской до Театральной до 15:00.

И с 15:00 до 22:30 ограничение движения для автомобилей сохранится на улице Ленина только на участке от Пионерской до Шимановского.

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#праздники #транспорт

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Нино Кохреидзе