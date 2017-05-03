В Михайловском районе провели велопробег в честь Дня Победы

Фото: администрация Михайловского района

Более 50 человек поучаствовали в велопробеге в честь Дня Победы в Михайловском районе. В путь со Знаменем Победы отправились и школьники, и пенсионеры. Так в районе стараются поддерживать традицию 70-х годов.

Велопробег охватил четыре села. Он прошел по маршруту Поярково – Зеленый бор – Черемисино – Красный Яр. На двухколесные участники велопробега сели под девизом «Нам завещаны память и слава». В акции приняли участие 57 человек в возрасте от 8 до 75 лет. Большую часть составили школьники и курсанты военно-патриотических клубов района.

В каждом населенном пункте прошли торжественные митинги в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. А в завершении мероприятия всех участников накормили солдатской кашей.

Велопробег в честь Дня Победы в Михайловском районе стараются проводить ежегодно. Говорят, такая традиция в районе зародилась в 70-е годы прошлого века, сообщают специалисты администрации Михайловского района.

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Нино Кохреидзе