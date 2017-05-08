Ани Лорак показала в Благовещенске шоу европейского уровня (фото)

Ани Лорак дала зажигательный концерт в Общественно-культурном центре. Популярная певица выступила с хитами «Зажигай сердце», «Обними меня», Shady Lady, а благовещенские поклонники задарили исполнительницу букетами цветов, плюшевыми мишками и рисунками.

Концерт Ани Лорак в Благовещенске начался с 20-минутным опозданием. Это время использовали фанаты певицы – они раздали зрителям воздушные шары и цветные бумажные сердечки. Всего их заготовили около 100 штук. Признались, что так певицу встречают практически в каждом городе. Между собой поклонники связываются в соцсетях.

«Привет, Благовещенск! Я вернулась и этой программой я расскажу вам историю своей жизни. Моей творческой деятельности 20 лет!» ­– поделилась со сцены певица.

Зрители отметили яркое шоу, которое сопровождало каждую композицию. Живой декорацией выступал экран, а балетная группа все время перевоплощалась. В выступлении использовали декорации, специально привезенные для выступления. По всей стране за певицей следует огромная брендированная фура. В ней 15 тонн аппаратуры.

Помимо хитов «Обними меня», «Зеркала», «Уходи», Ани Лорак исполнила композицию «Червона рута», отдав дань уважения родной Украине. Певица рассказала, что в доме, в котором она родилась, когда-то жил автор этой песни Владимир Ивасюк.

Завершить концерт певица решила песней It's my life американской группы Bon Jovi. Правда, после этого зрители ее не отпустили. На бис певица исполнила композицию «Я вернусь».

Подробнее о концерте Ани Лорак в Благовещенске можно прочитать в рубрике Натальи Шлямовой «Культпросвет».

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Нино Кохреидзе