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сегодня, 21:29 2

После праздничного фейерверка 9 мая благовещенцев развезут автобусы

После праздничного фейерверка 9 мая благовещенцев развезут автобусы
Фото: goodfon.ru

Праздничный фейерверк в День Победы на площади Ленина пройдет в 21:50. К этому времени в центре выстроятся автобусы многих городских маршрутов.

Фейерверк над областной столицей будет длиться семь минут. За это время прогремят около тысячи залпов радиусом до 200 метров и высотностью до 300 метров.

К 21:30 к площади Ленина подъедут десятки автобусов.

По улице 50-летия Октября на участке от Ленина до Зейской разместятся автобусы маршрутов № 1, 2, 4, 5 (101), 7, 9, 13, 19, 20 (15), 24, 26, 30, 39, 44.

По нечетной стороне улицы Ленина на участке от Шевченко до Пионерской выстроятся автобусы маршрутов № К, 11, 12, 22.

По четной стороне улицы Ленина на участке от Шимановского до Трудовой пассажиров будут ждать автобусы маршрутов № К, 31.

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#праздники #транспорт

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Комментарии
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  • бабаяга

    бабаяга
    18 минут назад

    не автобусы а тасисты

  • бабаяга

    бабаяга
    18 минут назад

    не автобусы а таксисты

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