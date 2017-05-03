Рекордное число офицеров и курсантов ДВОКУ поучаствуют в Параде Победы

Около 1,5 тысячи военнослужащих ДВОКУ вошли в состав парадных расчетов, которые примут участие в Параде Победы в Благовещенске и в Хабаровске. За всю историю училища такого количества офицеров и курсантов в торжественных шествиях еще не было.

105человек пройдут в парадном шествии в Хабаровске, остальные вошли в состав парадных расчетов в Благовещенске. Именно столько офицеров и курсантов ДВОКУ пройдут по улице Ленина в день празднования 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Готовиться к прохождению торжественным маршем курсанты начали с середины марта. Тренировки проходили по утрам до начала занятий и в вечернее время. За время подготовки курсанты прошли около 150 километров строевым шагом.

В парадных расчетах пройдут офицеры училища, курсанты-морпехи, будущие командиры мотострелковых, горных и арктических подразделений, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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Нино Кохреидзе