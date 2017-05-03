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Благовещенцы присоединились к всероссийскому флешмобу и спели «День Победы»

Благовещенцы присоединились к всероссийскому флешмобу и спели «День Победы»

В преддверии Дня Победы во всех регионах России проходят песенные акции. Благовещенцы гимн Победы исполнили 8 мая на площади Победы.

Смысл всероссийского флешмоба заключается в том, чтобы в центре того или иного города собрались люди для исполнения хором гимна Победы – песни Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы».

В Благовещенске флешмоб провели после торжественной церемонии возложения цветов к памятникам воинам-амурцам и труженикам тыла. После исполнения песни, в воздух запустили сотни воздушных шаров.

Впервые флешмоб «День Победы» прошёл в Ростове-на-Дону в 2014 году. В нем приняли участие 9 584 человека.

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#культура #праздники

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