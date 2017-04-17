Роспотребнадзор не рекомендует пить сырое молоко из-за энцефалита

Фото: tatar-inform.ru

Роспотребнадзор предупреждает россиян об опасности. В ведомстве не рекомендуют в районах, эндемичных по клещевому энцефалиту, пить сырое молоко. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Клещи нападают на мелкий рогатый скот при выпасе на траве. В случае если клещ инфицирован, вирус может попасть в сырое молоко», – заявили в ведомстве.

Также специалисты добавили, что в любом случае молоко перед употреблением необходимо кипятить.

В Приамурье за прошедшую неделю зарегистрировано 167 случаев укусов клещей. В лаборатории специалисты исследовали 57 клещей, доставленных от пострадавших. В результате выявили 4 паразита, зараженных боррелиями, и 1 клещ был заражен вирусом энцефалита.

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#животные #жизнь #здоровье

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Нино Кохреидзе