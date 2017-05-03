Благовещенцы закружились в «Вальсе Победы» (фото)

Благовещенск присоединился к международной акции «Вальс Победы». На площади после торжественного митинга в танце закружились более сотни пар.

В патриотической акции благовещенцы участвуют третий год. На вальс в этот раз вышли около двухсот человек – от школьников до пенсионеров. К участию приглашали всех желающих.

Международный проект, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, призван погрузить присутствующих в праздничную атмосферу, которая присутствовала 9 Мая 1945 года. «Вальс Победы» в эти дни проходит не только в регионах России, но и в Белоруссии, Казахстане, Армении и других странах.

Организаторами в Благовещенске выступили управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска и Ассоциация пожилых людей.

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Нино Кохреидзе