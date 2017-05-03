Копию Знамени Победы водрузили над зданием администрации в Зее

Фото: пресс-служба администрации г.Зея

Копию Знамени Победы зейские байкеры и сотрудники местного отделения ДОСААФ провезли по улицам Зеи. Торжественный митинг прошел у местной администрации, после чего знамя закрепили на крыше здания. Там символ Победы останется до 2 сентября.

Автомобили и мотоциклы проехали по улицам Зеи со Знаменем Победы. Периодически колонна останавливалась, чтобы усадить на мотоцикл или в кабину автомобиля желающих поучаствовать в пробеге. Через час колонна приехала к зданию местной администрации.

В торжественной обстановке копию Знамени Победы передали заместителю председателя Совета ветеранов города Виктору Токареву. Память погибших в годы Великой Отечественной войны пришедшие почтили минутой молчания.

После символ отваги, мужества и патриотизма на здании администрации установили глава города Зеи Сергей Матвеев и лучший командир кадетских классов Амурской области Татьяна Коробочкина.

Развеваться над зданием администрации символ Победы будет вплоть до 2 сентября – дня, когда празднуют окончание Второй мировой войны.

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Нино Кохреидзе