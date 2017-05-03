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В центре Благовещенска выставили военную технику (фото)

В центре Благовещенска выставили военную технику (фото)

На два дня в честь Дня Победы на площади Ленина выставили образцы военной техники сухопутных войск. Благовещенцы и гости города могут не только сфотографироваться на фоне военных машин, но и сесть на место водителя.

20единиц военной и специальной техники ДВОКУ выставили утром 8 мая. Танки, автомобили, снегоход и квадроцикл: некоторые образцы на всеобщее обозрение представили впервые. С самого утра выставку облюбовали дети.

Прямо напротив областного правительства в ряд встали танки Т-80, Т-72Б3, Т-90. Рядом – боевые машины пехоты БМП-1, БМП-2, БМП-3.

Впервые на площади установили армейский снегоход, который используется для обучения курсантов арктического подразделения.

Все образцы военной техники простоят на площади до 10 мая. В 6 утра техника отправится на плановые занятия на полигон.

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#военные #вузы #праздники #транспорт #туризм

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