Многодетная мать в Магдагачи довела детей до дистрофии

Из семьи в поселке Магдагачи двоих малолетних девочек увезли в больницу. Тревогу забила бабушка малышей, которой молодая женщина долгое время не давала видеться с внучками. Детей пришлось передать медикам, обе девочки были истощены.

Видео квартиры, в которой проживала молодая мать с двумя дочками, попало в Сеть: в квартире полная антисанитария, вещи разбросаны, грязная посуда. В социальных сетях женщину осуждают знакомые и говорят, что о таком даже и не подозревали.

Корреспонденту Амур.инфо подруга молодой женщины, Екатерина, рассказала: «Это была моя лучшая подруга, а я даже ни о чем не догадывалась. Она не давала отцу видеться с детьми. Мальчик жил с ним, а двое девочек – с ней. За 7 месяцев она ни разу не появилась, чтобы увидеть сына, и отцу не давала видеть дочек. Она вообще никого не пускала на порог. К ней придешь, она выходит из квартиры, сама чистая и ухоженная, а в квартиру никого не пускала. Говорила, что мама против, чтобы она кого-то приглашала в дом. Никто и не догадывался, что такое творится. Она у меня два месяца недавно жила. Я у нее спрашивала, как дети. Она говорила, что они у мамы».

На учете как неблагополучная мать детей не стояла, сообщили в министерстве социальной защиты населения Амурской области. Знакомые рассказали, что ситуация изменилась, когда семья распалась. Отец забрал трехлетнего сына, у матери остались девочки. Старшей – около двух лет, младшей – не больше года.

По информации минсоцзащиты, маме детей почти 19 лет. Женщина не посещала детскую поликлинику, не показывала детей ни врачам, ни родственникам. Медики и бабушка малышей забили тревогу. О ситуации соцработники сообщили в полицию. Стражи правопорядка установили местонахождение молодой матери.

По словам ведущего специалиста органа опеки и попечительства отдела образования администрации Магдагачинского района Натальи Бузлановой, 5 мая в квартиру, где жила молодая мать, пришли сотрудники отдела опеки и попечительства и комиссии по делам несовершеннолетних. Вместе с мамой была только двухгодовалая девочка. На вопрос – где младший ребёнок – мама отвечала уклончиво, всё время называла разные адреса. В итоге выяснилось, что малышка находится в другой квартире, якобы с тётей.

«По указанному адресу прибыли полицейские и сотрудники отдела опеки и попечительства вместе с матерью. Она поднялась в квартиру, одела ребёнка. Сотрудники отдела опеки не заходили в эту квартиру, поэтому обследовать материально-бытовые условия проживания не было возможности. Женщина открыла дверь, мы взяли малышку и повезли в больницу в связи с необходимостью обследования», – сообщила Наталья Бузланова.

В полиции подтвердили, что, войдя в квартиру, стражи правопорядка убедились в том, что в доме полная антисанитария. Малышка находилась в квартире одна, без присмотра.

Уже после визита сотрудников полиции и соцработников в квартиру попала собственница. Жилплощадь она сдавала в аренду, об этом также сообщают знакомые семьи.

«Когда узнали, что из квартиры будут вывозить вещи, я договорилась с хозяйкой приехать туда, чтобы забрать свое зеркало. Она у меня его хотела купить, но деньги так и не отдала. Хозяйка квартиры меня впустила. Там все было разбросано, все в ужасном состоянии. Особенно детская кроватка. Девочка, видимо, лежала там долго и под себя ходила», – рассказала знакомая молодой матери Дарья.

По факту публикации видео минсоцзащиты запросило объяснения председателя межведомственного консилиума по работе с семьями Магдагачинского района. Межведомственные консилиумы по работе с семьями созданы на уровне местного самоуправления каждого района Амурской области. Консилиумы возглавляют заместители главы администраций по соцвопросам. В настоящее время выясняется, с кем, где и в каких условиях проживали дети.

«Говорят, что мать найти не могут. Но она выходит на связь, она со мной разговаривает по телефону. Я сама лично ей звоню. Вчера вот разговаривала с ней по видеосвязи. Она просто смотрит на меня в одну точку и плачет. А в сообщениях пишет, что не хочет разговаривать. Где она, я не знаю», – делится подруга пропавшей матери детей Екатерина.

Знакомые девушки сообщают, что накануне она выходила на связь и говорила не верить всему, что пишут в соцсетях. Также сообщила, что собирается ехать в Благовещенск.

Правоохранительные органы сейчас собирают материал для принятия решения в отношении многодетной матери.

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Нино Кохреидзе