Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:13 0

В Хабаровске более 500 автомобилей выстроились в орден Отечественной войны

В Хабаровске более 500 автомобилей выстроились в орден Отечественной войны
Фото: fleshmob_khv

На парковке ледовой арены «Ерофей» прошел зрелищный флешмоб. Более 500 автомобилей с включенными фарами составили орден Отечественной войны и цифру 9. Об этом сообщает «Российская газета».

Организаторы задумали эту акцию как поздравление ветеранам Великой Отечественной с Днем Победы от хабаровских автолюбителей. На то, чтобы выстроить более полутысячи автомобилей, ушло 4 часа. Фотографировали получившийся орден с квадрокоптера.

Просмотров всего: 389

#память #праздники #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

В центре Благовещенска выставили военную технику (фото)
Общество 7

Благовещенцы и гости из Китая возложили тысячи гвоздик к памятникам на площади Победы (фото)
Общество 3

Благовещенск начинает праздновать День Победы
Общество 20

В Благовещенске автолюбители со всей области открыли автосезон