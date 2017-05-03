В Хабаровске более 500 автомобилей выстроились в орден Отечественной войны

Фото: fleshmob_khv

На парковке ледовой арены «Ерофей» прошел зрелищный флешмоб. Более 500 автомобилей с включенными фарами составили орден Отечественной войны и цифру 9. Об этом сообщает «Российская газета».

Организаторы задумали эту акцию как поздравление ветеранам Великой Отечественной с Днем Победы от хабаровских автолюбителей. На то, чтобы выстроить более полутысячи автомобилей, ушло 4 часа. Фотографировали получившийся орден с квадрокоптера.

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#память #праздники #транспорт

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Нино Кохреидзе