Благовещенцы и гости из Китая возложили тысячи гвоздик к памятникам на пл. Победы (фото)

В Благовещенске прошли торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. К памятникам воинам-амурцам и труженикам тыла цветы возложили первые лица области и города, депутаты, военнослужащие, ветераны, общественники и даже китайские пенсионеры.

Торжественное мероприятие началось на площади Победы в 10 утра. В мероприятии приняли участие глава Приамурья Александр Козлов, председатель заксобрания Константин Дьяконов, мэр Благовещенска Валентина Калита, депутаты областного заксобрания и Думы г. Благовещенска, представители общественных организаций, ветераны, курсанты и военнослужащие, жители Благовещенска. Также среди собравшихся была делегация пенсионеров из Хэйхэ.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы поздравить друг друга с Днем Великой Победы. Почтить память всех погибших на фронте и тех, кто не дожил до сегодняшнего дня. Выразить нашим доблестным ветеранам нашу сердечную признательность за их подвиг. За нашу жизнь и свободу. За Великую Победу, которая подарила нам будущее. 36 тысяч 638 амурчан погибли в боях Великой Отечественной, умерли от ран и пропали без вести. Вечная память героям! Дорогие ветераны, низкий вам поклон за ваше мужество, отвагу и невероятную силу духа. За вашу несгибаемую волю, которую вы проявляли в трудовом тылу – на колхозных полях, в заводских цехах. Вечная слава народу-победителю!», – поздравил амурчан Александр Козлов.

Присутствующие на митинге почтили память погибших на полях сражений минутой молчания. После этого венки и цветы возложили к мемориалу. Торжественная часть завершилась прохождением военных торжественным маршем под звуки сводного оркестра воинов Благовещенского гарнизона.

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Нино Кохреидзе