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Очевидцы: на ферме в Чигирях палками забивают свиней

Очевидцы: на ферме в Чигирях палками забивают свиней
Фото очевидцев

На невыносимый визг, доносящийся с территории старой фермы, жалуются жители Чигирей. На видео им удалось заснять, как мужчина палкой бьет крупную свинью. Говорят, такое происходит ежедневно.

«В день по несколько раз это происходит, визг ужасный стоит. То свинюшка вся в крови через дорогу перебегает, они за ней с палками бегут, то с территории визг раздается. Мы никак не могли их поймать, чтобы снять. И вот сегодня получилось», – рассказывает местная жительница Оксана Андрюшечкина.

Жители домов по улица Ясная поляна, которая как раз граничит с территорией фермы, намерены с жалобой обращаться в полицию. Видеоматериал они готовы предоставить в качестве доказательства жестокого обращения с животными. На контакт работники фермы с местными жителями не идут.

«Мы слушаем эти ужасы каждый день. А ведь в районе много детей», – жалуются жители Чигирей.

В администрации Благовещенского района нашему корреспонденту сообщили, что на территории Чигирей в настоящее время работает одна ферма. Это территория бывшего СХПК «Чигиринский». В настоящее время она находится в частной собственности.

«В администрацию жалоб по этому поводу не поступало. Поэтому не можем точно сказать, о какой ферме идет речь. Но если жители обратятся, мы со своей стороны проверим то, что в нашей компетенции», – заверил глава Благовещенского района Сергей Адаменко.

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#Амурская осень #происшествия

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Комментарии
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  • Graf1977

    Graf1977
    58 минут назад

    как сало с прослоичкой трескать, так ни чего, а как свинюшку палкой бьют так сразу жестокое обращение с животным

  • Немо

    Немо
    42 минуты назад

    В Японии быков поят пивом, а перед убоем лупят палками, чтобы мясо было пышнее. Не думаю, что чигиринские фермеры правильно переняли опыт своих японских коллег. Скорее всего, алкоголь потребляют в себя, а потом лупят животных.

  • Br35

    Br35
    13 минут назад

    Лол, зачем бегать за свиньёй с палкой? Каменный век прям. Может это что-то типа спортивной игры?

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