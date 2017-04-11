Двум амурчанам грозит срок за кражу грабель и лопат

Фото: domovityi.ru

Кражу в Тамбовском районе полицейские раскрыли по горячим следам. Двое мужчин похитили из пустующего дома строительный инвентарь.

В полицию обратился житель села Николаевка. Он сообщил, что из его дома неизвестные похитили вилы, грабли, лопаты, саморезы, клепочный и пенный пистолеты, предназначенные для строительных работ. Сам заявитель, в доме не проживал. Пропажу обнаружил, приехав за инструментами.

Полицейские вышли на двух жителей Николаевки. Молодых людей задержали и доставили в отдел полиции. Там они и сознались в содеянном. Похищенное имущество задержанные вернули владельцу по доброй воле. Теперь оба находятся под подпиской о невыезде.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража».

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#криминал #происшествия

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Нино Кохреидзе