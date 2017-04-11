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сегодня, 11:48 4

Двум амурчанам грозит срок за кражу грабель и лопат

Двум амурчанам грозит срок за кражу грабель и лопат
Фото: domovityi.ru

Кражу в Тамбовском районе полицейские раскрыли по горячим следам. Двое мужчин похитили из пустующего дома строительный инвентарь.

В полицию обратился житель села Николаевка. Он сообщил, что из его дома неизвестные похитили вилы, грабли, лопаты, саморезы, клепочный и пенный пистолеты, предназначенные для строительных работ. Сам заявитель, в доме не проживал. Пропажу обнаружил, приехав за инструментами.

Полицейские вышли на двух жителей Николаевки. Молодых людей задержали и доставили в отдел полиции. Там они и сознались в содеянном. Похищенное имущество задержанные вернули владельцу по доброй воле. Теперь оба находятся под подпиской о невыезде.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража».

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Генрих VI

    Генрих VI
    3 часа назад

    Батюшки, а я уж подумал, что Нифашева обворовали!

  • Игорь Путилов

    Игорь Путилов
    2 часа назад

    Ну давайте уже коммент про Васильеву и ворующих чиновников, а то как-то не порядок совсем...

  • Crasy

    Crasy
    1 час назад

    Игорь Путилов

    Ну давайте уже коммент про Васильеву и ворующих чиновников, а то как-то не порядок совсем...



    А нафига. Вменяемые люди и так знают, а ватоголовым ничего уже не поможет. Только если клизма кислотой

  • ВиталийН

    ВиталийН
    1 час назад

    В автобусе часто видят на полу монетки. 10, 50 копеек. 1, 2, 5 и даже 10 рублей. Братцы, не обогатитесь.

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