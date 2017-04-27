Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:30 2

19-ти летний амурчанин с друзьями ограбили магазин в Магдагачинском районе

19-ти летний амурчанин с друзьями ограбили магазин в Магдагачинском районе
Фото: tvoya-gazeta.com

Молодого амурчанина поймали на месте преступления. Он вернулся в магазин, который некоторое время назад ограбил со своими знакомыми. Теперь все трое проходят подозреваемыми по уголовному делу по статье «Кража».

Сигнализация в одной из торговых точек сработала ночью. На место прибыл наряд ФГУП «Охрана». В магазине они задержали мужчину 1998 года рождения. Молодого человека доставили в отдел полиции. Оказалось, к краже причастны еще двое его знакомых. Их также задержали и препроводили в полицию.

По версии следствия, подозреваемые разбили на магазине три камеры наружного наблюдения, после чего проникли внутрь через окно. Молодые люди похитили продукты питания, которые спрятали неподалеку. Один из них решил, что поживиться в магазине можно еще, и вернулся к торговой точке, где его и задержали.

Все трое признались в совершении преступления, сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Имущество вернули владельцу магазина.

Просмотров всего: 527

#происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Подполковник

    Подполковник
    2 часа назад

    Эти дебилы даже выпить не успели, так что "украл-выпил-в тюрьму" это не про них

  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    Подполковник

    Эти дебилы даже выпить не успели, так что "украл-выпил-в тюрьму" это не про них

    Ахахахахахаха, вот уж точно, никакого РОМАНТИЗЬМУ. За сухарями видать вернулся!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 3

Очевидцы: на ферме в Чигирях палками забивают свиней
Происшествия 4

Двум амурчанам грозит срок за кражу грабель и лопат
Общество

В микрорайон «Европейский» вернулось электричество
Происшествия

В Тамбовском районе сгорел двухквартирный жилой дом