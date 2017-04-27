19-ти летний амурчанин с друзьями ограбили магазин в Магдагачинском районе

Фото: tvoya-gazeta.com

Молодого амурчанина поймали на месте преступления. Он вернулся в магазин, который некоторое время назад ограбил со своими знакомыми. Теперь все трое проходят подозреваемыми по уголовному делу по статье «Кража».

Сигнализация в одной из торговых точек сработала ночью. На место прибыл наряд ФГУП «Охрана». В магазине они задержали мужчину 1998 года рождения. Молодого человека доставили в отдел полиции. Оказалось, к краже причастны еще двое его знакомых. Их также задержали и препроводили в полицию.

По версии следствия, подозреваемые разбили на магазине три камеры наружного наблюдения, после чего проникли внутрь через окно. Молодые люди похитили продукты питания, которые спрятали неподалеку. Один из них решил, что поживиться в магазине можно еще, и вернулся к торговой точке, где его и задержали.

Все трое признались в совершении преступления, сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Имущество вернули владельцу магазина.

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#происшествия

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Нино Кохреидзе