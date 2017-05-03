В микрорайон «Европейский» вернулось электричество

Аварию на трансформаторной подстанции, из-за которой без света остались жители нового микрорайона села Чигири Благовещенского района, устранили. Авария на подстанции, принадлежащей уже обанкротившейся компании «Городок», произошла днем 6 мая.

Электричество в жилых домах исчезло около двух часов дня, восстановили электроснабжение поздно вечером того же дня. Проблема возникла из-за того, что сама подстанция не передана на баланс ни местным властям, ни обслуживающей организации. Жильцы не знали к кому обращаться за помощью. Спустя некоторое время после выяснения, кто должен решить проблему с отсутствием электричества, в амурском управлении МЧС сообщили, что на месте уже работают аварийные бригады.

«Под вечер у нас появилось электричество. Получается, поломку устранили, но подстанцию никто не обслуживает, она ни у кого на балансе не стоит. Еще вопрос: там насосная станция еще стоит. И она опять же не обслуживается. Если она выйдет из строя, как быть?», – рассказывает житель микрорайона «Европейский» Александр.

Решать возникающие проблемы с объектами обанкротившегося «Городка» пока будут индивидуально, пояснили нам в администрации Благовещенского района. Это имущество в настоящее время находится в собственности у конкурсного управляющего компании-банкрота.

«Существует определенная процедура. Она не зависит от желания конкурсного управляющего или от желания власти. Все, что осталось от Городка, попало в конкурсную массу. Судьба этого имущества будет решаться четко по нормам закона. Жители являются добросовестными плательщиками и потребителями услуг. Другой вопрос, что обслуживанием объектов никто не занимается. Если случается поломка, как это и произошло, тогда мы совместно решаем эту проблему в индивидуальном порядке. В данном случаи, расходы будет оплачивать конкурсный управляющий, так как подстанция находится в его собственности. Если бы это была бесхозная подстанция, проблему решала бы местная власть. Но в любом случае мы не остаемся в стороне», – прокомментировал ситуацию глава Благовещенского района Сергей Адаменко.

В будущем, все объекты обанкротившейся компании должны передать на обслуживание профильным организациям. Когда это произойдет, пока не известно.

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Нино Кохреидзе