Спутник, запущенный с Восточного, помог определить очаги пожаров в Австралии и найти браконьеров в Перу

Фото: samara.aif.ru

Спутник «Аист-2Д», запущенный в прошлом году с космодрома Восточный, может стать базой для создания группы российских спутников. Их задачей станет не только зондирование земной поверхности, но и проведение научных исследований. О предложении ученых пишет «АиФ Самара».

За год работы «Аист-2Д»отснял около 14 миллионов квадратных километров земной поверхности. Об эффективности его работы говорят ученые ракетно-космического центра «Прогресс». Они и вышли с предложением разработать на базе «Аиста» группировку спутников.

«Мы предложили "Роскосмосу" создать на базе "Аиста-2Д" группировку спутников. Этот аппарат доказал свою востребованность и эффективность, существующая кооперация позволит нам за 2-3 года увеличить состав этой группировки до 6 спутников. На данном этапе планируется оставить их техническую начинку без изменения, но возможность для установки другого оборудования существует, что позволит расширить функционал космических аппаратов и позволит проводить новые исследования», – говорит генеральный директор АО «РКЦ Прогресс» Александр Кирилин.

«Аист-2Д» делает снимки земной поверхности с высоким разрешением. С его помощью можно определить очаги лесных пожаров, хищение полезных ископаемых и даже незаконные свалки.

«Интерес со стороны иностранных партнеров к "Аисту" велик. Мы помогали определять очаги лесных пожаров в Австралии. Также к нам обращались власти Перу с просьбой помочь им в борьбе с браконьерами, которые ведут незаконный промысел морской рыбы. Наши фотографии помогли определить места промысла и задержать злоумышленников. Сейчас с аналогичной просьбой к нам вышли представители Чили», – говорит Александр Кирилин.

Решение о создание спутниковой группировки на базе «Аиста-2Д» будет принято «Роскосмосом» после тщательного технического аудита.

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Нино Кохреидзе