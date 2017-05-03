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В Тамбовском районе сгорел двухквартирный жилой дом

В Тамбовском районе сгорел двухквартирный жилой дом
Фото: bk55.ru

Ночью в селе Муравьевка Тамбовского района загорелся двухквартирный жилой дом. К моменту прибытия пожарных кровля горела открытым пламенем. В огне никто не пострадал.

Сообщение о возгорании жилого дома в селе Муравьевка поступило в ночь на 8 мая. На место прибыли пожарные Тамбовского пожарно-спасательного гарнизона. К этому времени кровля двухквартирного дома горела открытым пламенем по всей площади. С огнем боролись 9 человек. На то, чтобы локализовать возгорание, им потребовалось 6 минут, еще через 9 минут открытое горение ликвидировали.

Огонь полностью уничтожил кровлю, обе квартиры повреждены по всей площади. Причины и виновника пожара сейчас устанавливают.

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#пожары #происшествия

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