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сегодня, 09:12 2

Благовещенск начинает праздновать День Победы

Благовещенск начинает праздновать День Победы

8 мая на площади Ленина начнется показ военной и специальной техники. На площади Победы запланировано сразу несколько мероприятий: почетный караул заступит на «Вахту памяти», а общественники проведут акцию «Вальс Победы» и исполнят военные песни.

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, стартуют 8 мая.

С 9:00 почетный караул заступит на дежурство на площади Победы у мемориала воинам-амурцам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В 10:00 здесь же пройдет торжественный церемониал. К ветеранам и всем пришедшим обратятся первые лица города, пройдет возложение цветов к памятнику павшим бойцам. Сразу после церемонии на площади Победы в вальсе закружатся 180 пар.

В 11:00 на площади Победы в третий раз пройдет всероссийская патриотическая акция «Вальс Победы». О своем участии заявили благовещенские студенты и представители ассоциации пожилых людей. Присоединиться к танцующим приглашают всех жителей города Благовещенска, умеющих танцевать вальс. Одежда в стиле военных лет приветствуется.

Также собравшиеся исполнят песни военных лет.

Более 20 единиц современной военной и специальной техники выставят военные на площади Ленина. Горожан приглашают к 10:00.

С программой праздничных мероприятий на 8-9 мая, посвященных Дню Победы, можно ознакомиться здесь.

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#митинги #праздники

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Комментарии
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  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    47 минут назад

    Выключите рекламу на Амурской ярмарке хотя бы на ночь!!!

  • raptor

    raptor
    16 минут назад

    ГРАЖДАНЕ!

    БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

    В этот нелегкий час я обращаюсь к ВАМ.....ДРУЗЬЯ МОИ!!!

    Целью этой всенародной Отечественной войны против кремлевских угнетателей является не только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь многим народам Европы, рискующим оказаться под игом кремлевского фашизма. Война, которую мы начинаем, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского,Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя украинской Революции Достоинства! Пусть вдохновит вас на подвиги образ героической "Небесной Сотни"!!!

    Что ж, если чекисты хотят иметь истребительную войну, они её получат. Никакой пощады кремлевским оккупантам! Отныне наша задача, задача народов России, задача солдат, офицеров и гражданских лиц будет состоять в том, чтобы истребить всех кремлевских чиновников и чекистов до единого, оказавшихся на территории нашей Родины в качестве её оккупантов. Партия "Единая Россия" есть партия врагов России, притом наиболее хищнических и разбойничьих врагов среди всех террористов мира. И эти люди, лишенные совести и чести, люди с моралью животных имеют наглость уничтожать свой народ – народ, Пушкина и Толстого, Глинки и Чайковского, Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова, Суворова и Кутузова! Хватит нам молчать! Хватит ходить как звери через метало-детекторы с лозунгами "Надоел"! Пора брать в руки оружие и выходить с единственным лозунгом "УБЕЙ ПУТИНА"!!!

    За все это время мы уже устали каждый день получать плохие новости в наших домах. Так пусть плохие новости отныне постоянно преследуют кремлевско-чекистскую свору разграбившую нашу страну!



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