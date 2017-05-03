Благовещенск начинает праздновать День Победы

8 мая на площади Ленина начнется показ военной и специальной техники. На площади Победы запланировано сразу несколько мероприятий: почетный караул заступит на «Вахту памяти», а общественники проведут акцию «Вальс Победы» и исполнят военные песни.

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, стартуют 8 мая.

С 9:00 почетный караул заступит на дежурство на площади Победы у мемориала воинам-амурцам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В 10:00 здесь же пройдет торжественный церемониал. К ветеранам и всем пришедшим обратятся первые лица города, пройдет возложение цветов к памятнику павшим бойцам. Сразу после церемонии на площади Победы в вальсе закружатся 180 пар.

В 11:00 на площади Победы в третий раз пройдет всероссийская патриотическая акция «Вальс Победы». О своем участии заявили благовещенские студенты и представители ассоциации пожилых людей. Присоединиться к танцующим приглашают всех жителей города Благовещенска, умеющих танцевать вальс. Одежда в стиле военных лет приветствуется.

Также собравшиеся исполнят песни военных лет.

Более 20 единиц современной военной и специальной техники выставят военные на площади Ленина. Горожан приглашают к 10:00.

С программой праздничных мероприятий на 8-9 мая, посвященных Дню Победы, можно ознакомиться здесь.

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Нино Кохреидзе