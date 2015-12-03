В Благовещенске автолюбители со всей области открыли автосезон

В воскресенье, 7 мая, в Благовещенске на картодроме «Юбилейный» состоялось открытие очередного автомобильного сезона. В мероприятии приняли участие около 400 автолюбителей со всего Приамурья и из соседнего региона. Оно прошло при поддержке агентства Prime group и Российской автомобильной федерации.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» организатор действа Юрий Поскребышев, в областную столицу съехались участники из Белогорска, Свободного, Райчихинска, Тынды и даже Якутии. В 12:00 прошел парад автоклубов по интересам, которых насчитывалось 34. Состоялись показательные выступления представителей автоклубов по драг-рейсингу и дрифту. Также собравшихся зрителей порадовали интерактивом и конкурсами на открытом воздухе.

Кроме того, в рамках открытия сезона прошел благотворительный сбор средств на лечение детей Бородина Юры из Белогорска и Чуйко Кирилла из Серышево, больных ДЦП.

Просмотров всего: 653

#отдых #транспорт

распечатать

Фотогалерея +212

Александр Авдеев