Открытое первенство Приамурья по тхэквондо завершилось в Благовещенске

В субботу и воскресенье, 6 и 7 мая, в благовещенском спортивном клубе «636» прошло открытое первенство Амурской области по тхэквондо ВТФ, посвященное победе советского народа в Великой Отечественной войне. Оно включило в себя несколько категорий – пхумсэ (технический комплекс), кегпа (разбивание предметов) и керуги (поединки).

«По сложившейся традиции, уже на протяжении многих лет все спортивные организации России (в прошлом Советского союза) проводят спортивные мероприятия, посвященные самому великому празднику нашей страны. В этом году мы провели первый турнир по техническому комплексу пхумсэ. И наравне со взрослыми спортсменами 13-летние пацаны участвовали в кегпа. Каждый ребенок сегодня продемонстрировал свое умение и стремление побеждать. Это те навыки, которые необходимы каждому уважающему себя человеку. Вдвойне приятно, что сегодня в категории старше 35 лет выступали мои ученики, которые стояли у истоков нашего амурского тхэквондо», – рассказал президент ассоциации тхэквондо ВТФ Амурской области Олег Семенец.

В соревнованиях по кегпа в категории до 16 лет победителем стал Илья Холондач, а в категории «мужчины» не было равных Андрею Ошустанову.

В состязаниях по пхумсэ золотые медали забрали Данил Волков, Дмитрий Егошин, Егор Конырев, Алексей Юматов, Илья Холондач и другие.

В соревнованиях по керуги победителями стали Гаяне Мосоян, Саркис Мосоян, Роман Цехместер, Егор Ротачев и другие, сообщают организаторы.

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Александр Авдеев