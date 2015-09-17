Уроженцу Приамурья установили мемориальную доску в ДНР

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В субботу, 6 мая, в городе Макеевка Донецкой Народной Республики состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски уроженцу Приамурья и герою ДНР генерал-майору Александру Немогай. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Горловка.

Мемориальную доску установили на фасаде макеевской общеобразовательной школы № 2. На церемонии открытия присутствовал, в том числе, заместитель министра обороны ДНР Сергей Великородный. Право открыть доску было предоставлено дочери Александра Немогая и учащимся школы, после чего минутой молчания присутствующие почтили память уроженца Амурской области. Был дан трехкратный оружейный залп, состоялось возложение цветов к мемориальной доске.

Немогай Александр Сергеевич родился в городе Свободный Амурской области в семье геологов. В школьном возрасте переехал на Донбасс. После окончания школы № 2 города Макеевка вступил в ряды Советской Армии. Служба проходила в Монгольской Народной Республике. После службы в армии Александр Сергеевич поступил в мореходное училище, в 1978 году окончил Донецкий политехнический институт, до 2014 года трудился на предприятиях Донецка. В 2014 году Александр Немогай стал одним из основателей народного ополчения Донбасса и батальона специального назначения «Кальмиус». 15 октября 2014 года был назначен командиром отдельной артиллерийской бригады особого назначения «Кальмиус». 11 ноября 2015 года под командование Александра Сергеевича бригаде было присвоено почетное звание «Гвардейская». За боевые заслуги был награжден орденом Святого Николая Чудотворца второй степени и знаком отличия Георгиевский Крест четвертой степени. 8 мая Александру было присвоено звание героя ДНР с вручением медали «Золотая Звезда» и присвоением очередного воинского звания генерал-майор.

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Александр Авдеев