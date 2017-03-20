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сегодня, 18:05 0

ФК «Белогорск» в четвертый раз выиграл Кубок Дальнего Востока по футболу

Футбольный клуб «Белогорск» стал четырехкратным обладателем Кубка Дальнего Востока по футболу. Решающий кубковый матч сезона 2017 года состоялся в воскресенье, 7 мая, на стадионе «Металлург». Амурский коллектив в гостях встречался с «ДСИ» и победил со счетом 3:1.

Счет открыли хозяева на 28-й минуте первого тайма. Во втором игровом отрезке – на 54-й минуте «Белогорск» отыгрался со штрафного. На 88-й минуте амурчане вышли вперед с пенальти. Окончательный счет гости установили в добавленное время – 3:1 в их пользу.

«Мы знали, мы чувствовали, насколько будет важна эта игра. И безумно рады ее результату. В целом, могу сказать, что игра проходила под диктовку наших футболистов. (…) Ура! Везем кубок домой!» – цитирует пресс-служба администрации Белогорска старшего группы болельщиков амурского футбольного клуба Николая Белова.

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#Белогорск #спорт #футбол

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