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Благовещенка рассказала, что обнаружила в магазине хлеб с тараканом

Благовещенка рассказала, что обнаружила в магазине хлеб с тараканом

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска. Горожанка рассказала, что 5 мая обнаружила в одной из крупных торговых сетей города на улице Лазо булку хлеба с запеченным тараканом.

«Показала данный продукт одной из сотрудниц магазина, она мне сказала: "Ну, вы поставьте его на место и возьмите новый хлеб". Я была в шоковом состоянии! То есть получается, что хлеб с тараканом – это обычное дело для магазина? Потом сотрудница его куда-то забрала… Извинений в мой адрес не было. А удивления от того, что таракан в хлебе, на лице сотрудницы даже не промелькнуло», – поделилась очевидица.

Просмотров всего: 418

#животные #торговля

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    51 минута назад

    По фото видно, что бедный таракан не запёкся, просто не успел убежать, когда булку положили :)

  • Дмитрий Кузнецов

    Дмитрий Кузнецов
    43 минуты назад

    В каждом случае можно найти позитив. Хлеб с мясом по цене хлеба.

  • 3po

    3po
    17 минут назад

    ' изюм-с'...

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