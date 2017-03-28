Благовещенка рассказала, что обнаружила в магазине хлеб с тараканом

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска. Горожанка рассказала, что 5 мая обнаружила в одной из крупных торговых сетей города на улице Лазо булку хлеба с запеченным тараканом.

«Показала данный продукт одной из сотрудниц магазина, она мне сказала: "Ну, вы поставьте его на место и возьмите новый хлеб". Я была в шоковом состоянии! То есть получается, что хлеб с тараканом – это обычное дело для магазина? Потом сотрудница его куда-то забрала… Извинений в мой адрес не было. А удивления от того, что таракан в хлебе, на лице сотрудницы даже не промелькнуло», – поделилась очевидица.

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#животные #торговля

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Александр Авдеев