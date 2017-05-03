Пострадавшие в ДТП возле ОКЦ Благовещенска живы и находятся в реанимации

Парень и девушка, которые попали под автомобиль в районе ОКЦ Благовещенска вечером 6 мая, живы. В настоящее время они находятся в реанимации областной больницы, их состояние тяжелое. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщила главный врач учреждения Ольга Сапегина.

Как сообщало Амур.инфо, ДТП, вызвавшее широкий общественный резонанс, произошло в районе перекрестка улиц Ленина и Трудовая. Автомобиль на большой скорости сбил двух студентов АГМА. От удара пешеходов отбросило в сторону на 70 метров. Пострадавших увезли в областную больницу. Водитель с места аварии скрылся.

7 мая полиция официально сообщила о задержании нарушителя. Им оказался житель Благовещенска 1985 года рождения. В отношении него завели уголовное дело.

В Благовещенском городском суде ИА «Амур.инфо» рассказали, что мера пресечения для задержанного пока не выбрана.

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Александр Авдеев