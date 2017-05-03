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Пострадавшие в ДТП возле ОКЦ Благовещенска живы и находятся в реанимации

Пострадавшие в ДТП возле ОКЦ Благовещенска живы и находятся в реанимации

Парень и девушка, которые попали под автомобиль в районе ОКЦ Благовещенска вечером 6 мая, живы. В настоящее время они находятся в реанимации областной больницы, их состояние тяжелое. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщила главный врач учреждения Ольга Сапегина.

Как сообщало Амур.инфо, ДТП, вызвавшее широкий общественный резонанс, произошло в районе перекрестка улиц Ленина и Трудовая. Автомобиль на большой скорости сбил двух студентов АГМА. От удара пешеходов отбросило в сторону на 70 метров. Пострадавших увезли в областную больницу. Водитель с места аварии скрылся.

7 мая полиция официально сообщила о задержании нарушителя. Им оказался житель Благовещенска 1985 года рождения. В отношении него завели уголовное дело.

В Благовещенском городском суде ИА «Амур.инфо» рассказали, что мера пресечения для задержанного пока не выбрана.

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#ДТП #здоровье #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • виталя1979

    виталя1979
    2 часа назад

    А вы же писали, что один из пострадавших погиб?

    Получается, что и машина уже не то, что не "копеечка", а даже не такси. Ну осталось только опровергнуть расстояние 70 метров. Блин АИ ну как Вас читать после этого?

  • Tony Stark

    Tony Stark
    1 час назад

    Мда, 70 метров. Может, надо было все-же перепроверить информацию, чтобы такое писать.

  • obs

    obs
    1 час назад

    Вас только расстояние волнует? Надеюсь, следующее подобное ДТП случится именно с вами, и рядом будет человек с рулеткой, а не те люди, кто вызывал скорую

  • xKitnis

    xKitnis
    1 час назад

    виталя1979

    А вы же писали, что один из пострадавших погиб? Получается, что и машина уже не то, что не "копеечка", а даже не такси. Ну осталось только опровергнуть расстояние 70 метров. Блин АИ ну как Вас читать после этого?



    Из разных источников поступает информация о том, что один из пострадавших скончался. Официального подтверждения этим сведениям в областной больнице получить пока не удалось.

    Читайте внимательнее

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