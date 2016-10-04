Глава Приамурья проверил, в каких условиях живут благовещенские ветераны

Фото: amurobl.ru

В пятницу, 5 мая, губернатор Амурской области Александр Козлов проверил, как в Благовещенске реализуется программа по улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны. Для этого он лично встретился с двумя ветеранами, проживающими в областной столице, в их квартирах. В одной из них был сделан капитальный ремонт, а вторая была приобретена для вдовы ветерана.

Хозяин первой квартиры Иван Михайлович Гапонов 1925 года рождения – участник Великой Отечественной войны, проживает в своей однокомнатной квартире 30 лет, с момента постройки дома по улице Амурской, 25. Ремонт в жилище был необходим.

Капитальные работы проводились по четким указаниям хозяина. Всего за 10 дней специалисты выровняли потолок, пол и стены. Старые окна заменили на пластиковые. А плинтус, наоборот, смонтировали деревянный, по желанию ветерана, так же как и покрасили стены в прихожей, чтобы обои не затерлись со временем (при ходьбе мужчина опирается на стены). Кроме того, в квартире полностью заменили сантехнику. На работы было потрачено более 330 тысяч рублей. Ремонтом Иван Александрович остался очень доволен, о чем рассказал губернатору при личной встрече.

«Я очень, очень доволен этой работой, все сделали быстро и хорошо. Осталось привезти обратно мебель и переезжать обратно», – сообщил ветеран.

Переезд в скором времени предстоит и Клавдии Петровне Новиковой, 1927 года рождения. С 2011 года женщина проживала в благовещенском Доме ветеранов. В 2017-м органы соцзащиты предложили приобрести ей собственное жилье. Подобрать подходящую квартиру помогали дети пенсионерки. Главными требованиями были первый этаж, наличие пандуса, а также район перекрестка улиц Пушкина и Зейской, так как там рядом проживают ее родственники. На приобретение квартиры из федерального бюджета было выделено полтора миллиона рублей.

«Мы никогда не устанем благодарить наших ветеранов за то, что они подарили нам мирное небо и нашу великую страну. Очень больших трудов им стоило ее восстановить, воспитывать детей в эти сложные послевоенные годы. Но они с этой задачей справились. А наша цель сегодня – предоставить им максимальный комфорт в жизни. И благодаря программе, которую поддержал президент Владимир Путин, мы это делаем. И, как показывают такие ревизии, делаем достойно», – отметил Александр Козлов.

В 2017 году для ветеранов Великой Отечественной войны в Приамурье на федеральные средства всего будет приобретено 12 квартир, сообщает пресс-служба правительства области.

Просмотров всего: 22

#визиты #губернатор

распечатать

Александр Авдеев